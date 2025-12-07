Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Lazio-Bologna

La Lazio di Maurizio Sarri, dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Milan, prova ad accorciare in zona Europa in campionato ospitando all'Olimpico il Bologna di Vincenzo Italiano. Ecco le formazioni ufficiali:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.
