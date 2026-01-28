FC Inter 1908
Serie A – Cremonese-Inter, arbitra Massa: ecco chi c’è al VAR

Sarà Davide Massa a dirigere Cremonese-Inter, match valido per la 23° giornata di Serie A: ecco la designazione
Sarà Davide Massa a dirigere Cremonese-Inter, match valido per la 23° giornata di Serie A che si giocherà domenica alle 18 allo Zini di Cremona.

Massa sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Laudato mentre il quarto uomo è Tremolada. Annunciati anche VAR e AVAR: il VAR è Marini, l'AVAR invece Fabbri.

Ecco la designazione completa del match tra Cremonese e Inter.

CREMONESE – INTER h. 18.00

MASSA

PERETTI – LAUDATO

IV: TREMOLADA

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI

