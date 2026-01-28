Sarà Davide Massa a dirigere Cremonese-Inter, match valido per la 23° giornata di Serie A che si giocherà domenica alle 18 allo Zini di Cremona.
Sarà Davide Massa a dirigere Cremonese-Inter, match valido per la 23° giornata di Serie A: ecco la designazione
Massa sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Laudato mentre il quarto uomo è Tremolada. Annunciati anche VAR e AVAR: il VAR è Marini, l'AVAR invece Fabbri.
Ecco la designazione completa del match tra Cremonese e Inter.
CREMONESE – INTER h. 18.00
MASSA
PERETTI – LAUDATO
IV: TREMOLADA
VAR: MARINI
AVAR: FABBRI
