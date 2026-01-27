FC Inter 1908
Giudice sportivo, terzo giallo per Lautaro. Barella entra tra i diffidati

Il calciatore nerazzurro ha subito contro il Pisa (è entrato nella parte finale del secondo tempo) un'ammonizione e al prossimo giallo in Serie A sarà squalificato
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Terzo giallo per Lautaro Martinez e quarto per Nicolò Barella che così entra tra i diffidati a partire dalla prossima partita di Serie A. Con il comunicato ufficiale del giudice sportivo sono state ratificate le due ammonizioni subite dal capitano e dal vice capitano nella gara vinta sei a due contro il Pisa che è stata diretta dall'arbitro Marcenaro.

Il comunicato del giudice sportivo

Il centrocampista si aggiunge così all'elenco dei diffidati (al prossimo giallo in Serie A sarà squalificato per un turno.ndr) composto dal solo Calhanoglu. Il turco è ai box per un risentimento muscolare al soleo sinistro e il suo rientro è previsto a inizio febbraio. Da valutare invece l'affaticamento muscolare di Nicolò Barella che questa mattina si è allenato con il gruppo in vista della partita con il Borussia Dortmund, ma non è partito per la Germania proprio per il problema che si è manifestato in allenamento.

Cristian Chivu, in conferenza stampa, ha sottolineato a proposito del centrocampista italiano: «Barella ha avuto un risentimento muscolare, abbiamo deciso di fermarlo. Farà esami domattina, ma non sarà niente di grave. Per qualche giorno starà fermo, almeno speriamo che sia così». 

