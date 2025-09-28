Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Lecce-Bologna

Ultimo in classifica e ancora a secco di vittorie in campionato, il Lecce di Eusebio Di Francesco cerca di sollevarsi in casa ospitando il Bologna. Ecco le formazioni ufficiali:
Ultimo in classifica e ancora a secco di vittorie in campionato, il Lecce di Eusebio Di Francesco cerca di sollevarsi in casa ospitando il Bologna
LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Tete Morente. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.
