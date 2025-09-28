I giallorossi hanno raggiunto il Napoli in attesa del posticipo di stasera tra la squadra di Conte e il Milan di Massimiliano Allegri

Due le gare appena terminate nel pomeriggio di Serie A. Diverse emozioni, ma zero gol nel derby toscano Pisa-Fiorentina: gli uomini di Pioli non hanno ancora trovato la prima vittoria in questo campionato. Anzi, ad andarci maggiormente vicini sono stati gli avversari: Meister fermato però dal VAR per un tocco di mano nello stop prima di calciare a rete.

Stesso trattamento per Orban, che nel finale all'Olimpico aveva provato a riaprire la gara: anche lui con l'aiuto di un tocco di mano. Per la squadra di Gasperini, nel 2-0 finale, in gol Dovbyk e Soulé. Giallorossi in questo momento primi a quota 12, gli stessi del Napoli che però giocherà stasera contro il Milan a San Siro.