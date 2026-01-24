Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Lecce-Lazio

In un clima di pesante contestazione nei confronti della società, la Lazio di Maurizio Sarri fa visita a un Lecce alla ricerca disperata di punti salvezza. Ecco le formazioni ufficiali del posticipo del sabato della 22a giornata:
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco.
Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Taylor, Basic, Vecino; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Sarri.
