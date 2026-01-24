FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Lecce-Lazio

serie a

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Lecce-Lazio

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Lecce-Lazio - immagine 1
In un clima di pesante contestazione nei confronti della società, la Lazio di Maurizio Sarri fa visita a un Lecce alla ricerca disperata di punti salvezza
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

In un clima di pesante contestazione nei confronti della società, la Lazio di Maurizio Sarri fa visita a un Lecce alla ricerca disperata di punti salvezza. Ecco le formazioni ufficiali del posticipo del sabato della 22a giornata:

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Lecce-Lazio- immagine 2
DAZN

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco.

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Lecce-Lazio- immagine 3
Getty

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Taylor, Basic, Vecino; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

Leggi anche
Un grande Palestra trascina il Cagliari: 2-1 alla Fiorentina e tre punti fondamentali
Roma-Milan e Juve-Napoli, Zazzaroni: “Pari all’Olimpico”. Caressa: “A...

© RIPRODUZIONE RISERVATA