Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Lecce-Pisa

La 15a giornata di Serie A si apre questo venerdì con lo scontro diretto salvezza tra Lecce e Pisa al Via del Mare. Ecco le formazioni ufficiali
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

La 15a giornata di Serie A si apre questo venerdì con lo scontro diretto salvezza tra Lecce e Pisa al Via del Mare. Ecco le formazioni ufficiali della partita:

LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Gaspar, Gabriel, Veiga; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Meister. Allenatore: Alberto Gilardino

 

