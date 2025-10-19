Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina

Il Milan di Massimiliano Allegri, che ospita la Fiorentina dell'ex Pioli a San Siro, ha la ghiotta opportunità di andare in solitaria in testa alla classifica. Ecco le formazioni ufficiali del posticipo domenicale della 7a giornata di campionato:
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers; Leao. All. Massimiliano Allegri.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini, Kean. All. Stefano Pioli.
