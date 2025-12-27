FC Inter 1908
Serie A, Pisa-Juventus 0-2: Kalulu-Yildiz, bianconeri a un punto dal primo posto

Terza vittoria consecutiva per la formazione di Spalletti, che vince nonostante una prestazione non eccezionale
Fabio Alampi 

Terza vittoria consecutiva per la Juventus, che vince anche sul campo del Pisa e si porta momentaneamente a un solo punto dal primo posto. 0-2 il risultato finale, al termine di un match molto equilibrato, con i padroni di casa più volte pericolosi e puniti solamente nella ripresa.

