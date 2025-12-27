Il programma della diciassettesima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Pisa e Juventus. Tra i bianconeri c'è Openda in attacco dal 1', con Koopmeiners che giocherà in mezzo al campo. Assenti, tra le fila dei toscani, Akinsanmiro e Nzola, impegnati in Coppa d'Africa. Calcio di inizio alle 20:45.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Pisa-Juventus: c’è Openda in avanti dal 1′
Il programma della diciassettesima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra i toscani di Gilardino e i bianconeri di Spalletti
Pisa (4-4-1-1): Sempre; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Angori; Toure, Aebischer, Vural, Leris; Tramoni; Moreo.
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Openda.
