Il big match con vista lotta scudetto di questa 5a giornata di campionato si gioca a San Siro, dove si affrontano il Milan di Allegri e il Napoli di Conte. Ecco le formazioni ufficiali della partita:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Milan-Napoli
serie a
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Milan-Napoli
Il big match con vista lotta scudetto di questa 5a giornata di campionato si gioca a San Siro, dove si affrontano il Milan e il Napoli
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Massimiliano Allegri.
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA