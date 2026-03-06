Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Napoli-Torino

Il Napoli di Antonio Conte apre la 28a giornata di Serie A ospitando al Maradona un Torino rigenerato dall'arrivo di Roberto D'Aversa.
Il Napoli di Antonio Conte apre la 28a giornata di Serie A ospitando al Maradona un Torino rigenerato dall'arrivo di Roberto D'Aversa
Ecco le formazioni ufficiali della partita:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Oliveira, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, A. Santos; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.
TORINO (3-4-2-1): Paleari; Ismajli, Coco, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. Allenatore: Roberto D’Aversa.
