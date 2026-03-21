La Cremonese, dopo il cambio in panchina da Nicola a Giampaolo in settimana, cerca punti fondamentali in ottica salvezza in casa del Parma di Cuesta, ormai vicino all'obiettivo della permanenza nella categoria. Ecco le formazioni ufficiali:
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Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Parma-Cremonese
La Cremonese, dopo il cambio in panchina da Nicola a Giampaolo in settimana, cerca punti fondamentali in ottica salvezza in casa del Parma
PARMA (3-4-2-1): Suzuki, Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Keita, Sorensen, Valeri; Ondrejka, Strefezza; Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.
CREMONESE (4-3-1-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Zerbin, Grassi, Maleh; Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Marco Giampaolo.
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