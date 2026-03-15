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Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Pisa-Cagliari

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Pisa-Cagliari - immagine 1
Il Pisa di Oscar Hiljemark è all'ultima chiamata per la salvezza. All'Arena Garibaldi va in scena lo scontro diretto cruciale contro il Cagliari
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Il Pisa di Oscar Hiljemark è all'ultima chiamata per la salvezza. All'Arena Garibaldi va in scena lo scontro diretto cruciale contro il Cagliari. Ecco le formazioni ufficiali:

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Pisa-Cagliari- immagine 2
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PISA (3-4-2-1):  Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi. Allenatore: Oscar Hiljemark.

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Pisa-Cagliari- immagine 3
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CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Dossena, Mina, Obert; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Folorunsho.Allenatore: Pisacane

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