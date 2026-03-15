Il Pisa di Oscar Hiljemark è all'ultima chiamata per la salvezza. All'Arena Garibaldi va in scena lo scontro diretto cruciale contro il Cagliari. Ecco le formazioni ufficiali:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Pisa-Cagliari
serie a
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Pisa-Cagliari
Il Pisa di Oscar Hiljemark è all'ultima chiamata per la salvezza. All'Arena Garibaldi va in scena lo scontro diretto cruciale contro il Cagliari
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi. Allenatore: Oscar Hiljemark.
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Dossena, Mina, Obert; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Folorunsho.Allenatore: Pisacane
© RIPRODUZIONE RISERVATA