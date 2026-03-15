La dirigenza, dopo un rapido confronto interno, ha voluto percorrere però la via del silenzio prevalentemente per due fattori: i rischi che a livello disciplinare e nervoso avrebbero comportato sfoghi che non sarebbero stati di certo leggeri, ma anche la certezza che ai vertici della classe arbitrale fosse già arrivato chiaro e forte il messaggio di rabbia e dispiacere per la lettura di due episodi che hanno indirizzato oggettivamente la partita con l’Atalanta. L’occasione per condividere il disappunto era arrivata subito dopo il triplice fischio. Già nella pancia di San Siro, alla presenza di due stretti collaboratori di Rocchi. Che tra l'altro, secondo quanto appreso, hanno ammesso che alla squadra di Chivu sia mancato almeno un rigore.