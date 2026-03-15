Alle 15 in questa domenica di Serie A va in scena il derby emiliano Sassuolo-Bologna. Per la squadra di Italiano vietato pensare al ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma di giovedì. Ecco le formazioni ufficiali:
FC Inter 1908
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fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Sassuolo-Bologna
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Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Sassuolo-Bologna
Alle 15 in questa domenica di Serie A va in scena il derby emiliano Sassuolo-Bologna. Ecco le formazioni ufficiali
SASSUOLO (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Koné, Matic, Thorstvedt, Berardi, Pinamonti, Lauriente. Allenatore: Fabio Grosso.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Vitik, Lucumi, Miranda, Moro, Sohm, Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano
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