FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Roma-Napoli

serie a

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Roma-Napoli

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Roma-Napoli - immagine 1
La Roma sogna e, battendo il Napoli, può tornare al primo posto in classifica. All'Olimpico si respira l'atmosfera delle grandi occasioni
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

La Roma sogna e, battendo il Napoli, può tornare al primo posto in classifica. All'Olimpico si respira l'atmosfera delle grandi occasioni. Ecco le formazioni ufficiali:

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Roma-Napoli- immagine 2
Getty Images

ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Roma-Napoli- immagine 3
Getty Images

NAPOLI (3-4-3):  Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte.

Leggi anche
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina
Pisa-Inter, tutti i precedenti: il gol di Berti ma non solo, il bilancio delle sfide

© RIPRODUZIONE RISERVATA