Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio

Dopo la bella vittoria contro l'Hellas Verona prima della sosta, la Lazio di Maurizio Sarri cerca le prime conferme in casa del Sassuolo
Marco Macca
Marco Macca 

Dopo la bella vittoria contro l'Hellas Verona prima della sosta, la Lazio di Maurizio Sarri cerca le prime conferme in casa del Sassuolo nel match di Serie A delle 18. Ecco le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vrancx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Lauriente. All.: Grosso.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

