Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio

Dopo la bella vittoria contro l'Hellas Verona prima della sosta, la Lazio di Maurizio Sarri cerca le prime conferme in casa del Sassuolo nel match di Serie A delle 18. Ecco le formazioni ufficiali:
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vrancx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Lauriente. All.: Grosso.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.
