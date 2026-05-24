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Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari - immagine 1
Il Milan di Massimiliano Allegri chiude il suo campionato a San Siro con l'obiettivo di blindare il posto in Champions League e la terza piazza
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Il Milan di Massimiliano Allegri chiude il suo campionato a San Siro con l'obiettivo di blindare il posto in Champions League e la terza piazza. Ecco le formazioni ufficiali:

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari- immagine 2
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MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari- immagine 3
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CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Zé Roberto, Obert; Juan Rodriguez, Adopo, Gaetano, Deiola; Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane.

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