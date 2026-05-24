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Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari
Il Milan di Massimiliano Allegri chiude il suo campionato a San Siro con l'obiettivo di blindare il posto in Champions League e la terza piazza
Il Milan di Massimiliano Allegri chiude il suo campionato a San Siro con l'obiettivo di blindare il posto in Champions League e la terza piazza. Ecco le formazioni ufficiali:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Zé Roberto, Obert; Juan Rodriguez, Adopo, Gaetano, Deiola; Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane.
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