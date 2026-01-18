FC Inter 1908
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Torino-Roma

C'è Malen subito titolare al centro dell'attacco nella Roma di Gian Piero Gasperini che affronterà il Torino
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

C'è Malen subito titolare al centro dell'attacco nella Roma di Gian Piero Gasperini che affronterà il Torino in una sorta di rivincita di quanto accaduto martedì sera all'Olimpico in Coppa Italia.

Ecco le formazioni ufficiali:

TORINO (3-4-2-1): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal; Vlasic; Ngonge, Adams. Allenatore: Marco Baroni.

ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen Allenatore: Gian Piero Gasperini.

