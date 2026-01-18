C'è Malen subito titolare al centro dell'attacco nella Roma di Gian Piero Gasperini che affronterà il Torino in una sorta di rivincita di quanto accaduto martedì sera all'Olimpico in Coppa Italia.
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Torino-Roma
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Torino-Roma
Ecco le formazioni ufficiali:
TORINO (3-4-2-1): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal; Vlasic; Ngonge, Adams. Allenatore: Marco Baroni.
ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen Allenatore: Gian Piero Gasperini.
