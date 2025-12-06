Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Verona-Atalanta

L'Hellas Verona di Paolo Zanetti cerca la prima vittoria in campionato ospitando l'Atalanta di Palladino nel posticipo del sabato sera della 14a giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali della partita:
L'Hellas Verona di Paolo Zanetti cerca la prima vittoria in campionato ospitando l'Atalanta di Palladino nel posticipo del sabato sera
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella Kotchap; Belghali, Niasse, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.
