Crisi senza fine per la Fiorentina, che perde 3-1 sul campo del Sassuolo e rimane in fondo alla classifica con soli 6 punti, ancora senza vittorie dopo 14 giornate di campionato. Tutto questo nonostante il rigore trasformato da Mandragora dopo soli 8 minuti che illude la formazione di Vanoli. I padroni di casa non si scompongono e pareggiano subito con Volpato, per poi portarsi sul 2-1 nel recupero del primo tempo con Muharemovic. Nella ripresa arriva il colpo del definitivo ko firmato Kone, con gli emiliani che salgono all'ottavo posto in classifica con 20 punti.
Serie A, crisi senza fine per la Fiorentina: il Sassuolo vince 3-1 e inguaia Vanoli
La quattordicesima giornata di campionato si apre con l'ennesimo ko della formazione viola, sempre più ultima in classifica
