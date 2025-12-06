FC Inter 1908
Napoli, Buongiorno: “Scudetto? In tante attrezzate. Nel nostro spogliatoio…”

Le parole del difensore azzurro ai microfoni di DAZN sulla lotta tricolore prima di Napoli-Juventus
Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN della lotta scudetto alla vigilia della gara con la Juventus. Queste alcune delle sue considerazioni:

Secondo me ci sono tante squadre che possono competere, sarà un campionato difficile e lo è, come abbiamo visto. Non cercare di non mollare ma continuare a lavorare, perché le altre squadre sono attrezzate. Ci siamo chiariti nello spogliatoio, con il mister che ci ha sempre ribadito la sua fiducia e noi la nostra verso di lui. Quindi siamo contenti di aver ritrovato questo spirito e questa energia. Speriamo di proseguire così”.

