Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN della lotta scudetto alla vigilia della gara con la Juventus. Queste alcune delle sue considerazioni:
Napoli, Buongiorno: “Scudetto? In tante attrezzate. Nel nostro spogliatoio…”
Le parole del difensore azzurro ai microfoni di DAZN sulla lotta tricolore prima di Napoli-Juventus
“Secondo me ci sono tante squadre che possono competere, sarà un campionato difficile e lo è, come abbiamo visto. Non cercare di non mollare ma continuare a lavorare, perché le altre squadre sono attrezzate. Ci siamo chiariti nello spogliatoio, con il mister che ci ha sempre ribadito la sua fiducia e noi la nostra verso di lui. Quindi siamo contenti di aver ritrovato questo spirito e questa energia. Speriamo di proseguire così”.
