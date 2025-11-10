Tegola Zion Suzuki per il Parma di Carlos Cuesta e il fantacalcio: sarà lungo lo stop e occhio dunque agli svincolati

Tegola Zion Suzuki per il Parma di Carlos Cuesta e il fantacalcio: sarà lungo lo stop per il portiere titolare della squadra. Il suo 2025 è terminato, ma non tornerà subito a inizio 2026: si è infatti deciso di procedere con l'operazione chirurgica.