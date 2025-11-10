Tegola Zion Suzuki per il Parma di Carlos Cuesta e il fantacalcio: sarà lungo lo stop per il portiere titolare della squadra. Il suo 2025 è terminato, ma non tornerà subito a inizio 2026: si è infatti deciso di procedere con l'operazione chirurgica.
Fantacalcio, tegola Suzuki nel Parma: si opera giovedì, sarà lungo stop! Occhio agli svincolati
Tegola Zion Suzuki per il Parma di Carlos Cuesta e il fantacalcio: sarà lungo lo stop e occhio dunque agli svincolati
Come riportato da forzaparma.it, gli esami in tarda mattinata hanno confermato le brutte sensazioni di sabato sera: Suzuki si opera giovedì in Giappone. Lungo stop in vista per il portiere titolare del Parma: tempi di recupero previsti in circa 3 mesi. Il club in tal senso sta infatti valutando se andare sul mercato degli svincolati per sostituirlo.
Il secondo al momento è il classe 2001 Edoardo Corvi, poi c'è il classe 2002 Filippo Rinaldi a completare la gerarchia. Valutazioni in corso da parte del club, intanto Suzuki giovedì si opera in seguito alla frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide.
