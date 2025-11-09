Successo importantissimo per la Roma, che batte 2-0 l'Udinese e si porta momentaneamente in testa alla classifica in solitaria a quota 22 punti, 2 in più di Napoli e Milan. I giallorossi passano in vantaggio nel primo tempo grazie a un calcio di rigore trasformato da Pellegrini, nella ripresa arriva il raddoppio firmato Celik.
Serie A, Roma-Udinese 2-0: Pellegrini e Celik, giallorossi primi in classifica
