Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Roma-Udinese

La Roma di Gian Piero Gasperini ha la possibilità di andare per qualche ora da sola in testa alla classifica, in attesa dell'eventuale risposta dell'Inter
Marco Macca
Marco Macca 

La Roma di Gian Piero Gasperini, dopo la bella vittoria in Europa League a Glasgow contro i Rangers, ha la possibilità di andare per qualche ora da sola in testa alla classifica, in attesa dell'eventuale risposta dell'Inter di questa sera.

Ecco le formazioni ufficiali:

ROMA - Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk

UDINESE - Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.

