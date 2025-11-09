La Roma di Gian Piero Gasperini, dopo la bella vittoria in Europa League a Glasgow contro i Rangers, ha la possibilità di andare per qualche ora da sola in testa alla classifica, in attesa dell'eventuale risposta dell'Inter di questa sera.
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Roma-Udinese
Ecco le formazioni ufficiali:
ROMA - Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk
UDINESE - Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.
