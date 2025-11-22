Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Bologna: Castro e Zaniolo dal 1′

FC Inter 1908
Tutto pronto per il calcio d'inizio di Udinese-Bologna, match che apre la 12° giornata
Tutto pronto per il calcio d'inizio di Udinese-Bologna, match che apre la 12° giornata insieme a Cagliari-Genoa.

Ecco le formazioni ufficiali della partita.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo; Davis.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Casale, Heggem, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Castro.

