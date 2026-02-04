Sono uscite le designazioni arbitrali scelte da Rocchi per la 24° giornata di Serie A. Sarà Daniele Chiffi l'arbitro di Sassuolo-Inter, match in programma domenica alle ore 18 al Mapei Stadium.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Arbitri Serie A – Sassuolo-Inter affidata a Chiffi: ecco chi c’è al VAR
serie a
Arbitri Serie A – Sassuolo-Inter affidata a Chiffi: ecco chi c’è al VAR
Chiffi, della sezione di Padova, sarà coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Ceccon mentre il quarto uomo è Galipò
Chiffi, della sezione di Padova, sarà coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Ceccon mentre il quarto uomo è Galipò.
Al VAR c'è Camplone, l'AVAR - ossia l'assistente del VAR - è invece Aureliano.
Per Chiffi questa è la prima volta in stagione che dirige l'Inter. Ecco la designazione completa per il match di domenica pomeriggio.
SASSUOLO – INTER h. 18.00
CHIFFI
VECCHI – CECCON
IV: GALIPO’
VAR: CAMPLONE
AVAR: AURELIANO
© RIPRODUZIONE RISERVATA