FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Arbitri Serie A – Sassuolo-Inter affidata a Chiffi: ecco chi c’è al VAR

serie a

Arbitri Serie A – Sassuolo-Inter affidata a Chiffi: ecco chi c’è al VAR

Arbitri Serie A – Sassuolo-Inter affidata a Chiffi: ecco chi c’è al VAR - immagine 1
Chiffi, della sezione di Padova, sarà coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Ceccon mentre il quarto uomo è Galipò
Matteo Pifferi Redattore 

Sono uscite le designazioni arbitrali scelte da Rocchi per la 24° giornata di Serie A. Sarà Daniele Chiffi l'arbitro di Sassuolo-Inter, match in programma domenica alle ore 18 al Mapei Stadium.

Arbitri Serie A – Sassuolo-Inter affidata a Chiffi: ecco chi c’è al VAR- immagine 2
Getty Images

Chiffi, della sezione di Padova, sarà coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Ceccon mentre il quarto uomo è Galipò.

Arbitri Serie A – Sassuolo-Inter affidata a Chiffi: ecco chi c’è al VAR- immagine 3
Getty Images

Al VAR c'è Camplone, l'AVAR - ossia l'assistente del VAR - è invece Aureliano.

Per Chiffi questa è la prima volta in stagione che dirige l'Inter. Ecco la designazione completa per il match di domenica pomeriggio.

SASSUOLO – INTER h. 18.00

CHIFFI

VECCHI – CECCON

IV: GALIPO’

VAR: CAMPLONE

AVAR: AURELIANO

Leggi anche
Il Milan cala il tris al Dall’Ara: 3-0 e Bologna K.O, Allegri torna a -5 dall’Inter
UFFICIALE – Udinese, lesione per Davis: l’esito degli esami dopo l’infortunio

© RIPRODUZIONE RISERVATA