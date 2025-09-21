Vittoria in rimonta per il Como che batte 2-1 la Fiorentina grazie ad un gol di Addai al 94'.
Vittoria in rimonta per il Como che batte 2-1 la Fiorentina grazie ad un gol di Addai al 94'.
Doccia gelata per i toscani, che erano passati in vantaggio al 6' con Mandragora con una conclusione dal limite dopo che la barriera aveva respinto inizialmente la sua punizione.
Il vantaggio della Fiorentina dura fino al 65' quando Nico Paz pennella una punizione per Kempf che non sbaglia e firma l'1-1 che dura fino al 90'. Nel quarto dei sei minuti di recupero, però, Addai con un'azione solitaria batte De Gea per regalare i tre punti al Como.
Como che sale a 7 punti in ottava posizione mentre la Fiorentina è quartultima a 2 punti, frutto di due vittorie e due sconfitte dopo quattro giornate.
