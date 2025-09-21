Il programma della quarta giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Fiorentina e Como. Pioli sceglie il doppio centravanti, con Piccoli al fianco di Kean. Fabregas conferma il 4-2-3-1 con Morata riferimento avanzato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Como: c’è Piccoli con Kean
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Como: c’è Piccoli con Kean
Il programma della quarta giornata di Serie A prosegue con la sfida tra i viola di Pioli e i lariani di Fabregas
Formazioni ufficiali:
Fiorentina (4-4-2): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Lamptey, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini; Kean, Piccoli. All. Pioli
Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Valle; Sergi Roberto, Smolcic; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata. All. Fabregas
© RIPRODUZIONE RISERVATA