FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Como: c’è Piccoli con Kean

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Como: c’è Piccoli con Kean

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Como: c’è Piccoli con Kean - immagine 1
Il programma della quarta giornata di Serie A prosegue con la sfida tra i viola di Pioli e i lariani di Fabregas
Fabio Alampi Redattore 

Il programma della quarta giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Fiorentina e Como. Pioli sceglie il doppio centravanti, con Piccoli al fianco di Kean. Fabregas conferma il 4-2-3-1 con Morata riferimento avanzato.

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Como: c’è Piccoli con Kean- immagine 2
Getty Images

Formazioni ufficiali:

Fiorentina (4-4-2): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Lamptey, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini; Kean, Piccoli. All. Pioli

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Valle; Sergi Roberto, Smolcic; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata. All. Fabregas

Leggi anche
Serie A, Torino-Atalanta 0-3: doppietta di Krstovic. Cremonese-Parma 0-0
Lazio-Roma 0-1: Pellegrini regala il primo derby a Gasperini. Finale rovente

© RIPRODUZIONE RISERVATA