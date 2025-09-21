FC Inter 1908
Serie A, Torino-Atalanta 0-3: doppietta di Krstovic. Cremonese-Parma 0-0

serie a

Serie A, Torino-Atalanta 0-3: doppietta di Krstovic. Cremonese-Parma 0-0

Basta un tempo ai bergamaschi per spazzare via i granata: a segno anche Sulemana. Pari a reti bianch tra grigiorossi e ducali
Fabio Alampi Redattore 

Due le gare delle ore 15 della domenica di Serie A. Netta vittoria dell'Atalanta, che si impone con il punteggio di 0-3 sul campo del Torino. Basta un tempo ai bergamaschi per spazzare via i granata: doppietta di Krstovic, a segno anche Sulemana. Giornata stregata per i padroni di casa, che sbagliano anche un calcio di rigore con Zapata.

Pari a reti bianche nell'altra gara in programma: un punto a testa per Cremonese e Parma, che preferiscono non farsi troppo male e muovere la classifica.

