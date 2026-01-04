La Fiorentina di Vanoli prova a trovare la vittoria per sistemare una classifica difficile: è ultima a 9 punti ed è a meno sei punti dalla zona salvezza. Davanti la Cremonese di Nicola che è al 12esimo posto e ha collezionato finora 21 punti.
Le scelte di Vanoli e Nicola per la gara che si giocherà a partire dalle 15
Queste le scelte dei due allenatori per la gara che si giocherà alle 15 al Franchi:
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Piccoli. Allenatore: Vanoli.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Valoti, Johnsen, Moumbagna, Bianchetti, Vazquez, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Grassi, Lordkipanidze, Sanabria. Allenatore: Nicola.
