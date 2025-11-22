FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus: la scelta di Spalletti su Vlahovic

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus: la scelta di Spalletti su Vlahovic

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus: la scelta di Spalletti su Vlahovic - immagine 1
Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus, match in programma al Franchi alle ore 18: le scelte di Vanoli e Spalletti
Matteo Pifferi Redattore 

Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus, match in programma al Franchi alle ore 18: le scelte di Vanoli e Spalletti.

Fiorentina: de Gea; Pongracic, Mari, Ranieri (C); Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Piccoli. Allenatore: Vanoli.

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Koopmeiners, Kelly; Cambiaso, Locatelli (C), Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti.

Leggi anche
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Bologna: Castro e Zaniolo dal 1′
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cagliari-Genoa: Esposito dal 1′

© RIPRODUZIONE RISERVATA