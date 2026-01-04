FC Inter 1908
Gol di Kean nei minuti di recupero, la Fiorentina batte la Cremonese 1-0

Grazie ad un gol di Kean al 91', la Fiorentina batte 1-0 la Cremonese al Franchi e trova la seconda vittoria del suo campionato
Grazie ad un gol di Kean al 91', la Fiorentina batte 1-0 la Cremonese al Franchi e trova la seconda vittoria del suo campionato.

Un match molto equilibrato che la squadra di Vanoli non sembrava riuscire a sbloccare. Nel finale arriva il guizzo di Solomon, il nuovo acquisto, che mette un pallone in area, Fortini colpisce, Audero respinge sui piedi di Kean che non può sbagliare.

La Fiorentina, con la vittoria odierna, aggancia Pisa e Verona a quota 12, condividendo l'ultima posizione con i toscani e i gialloblù che però hanno due partite in meno.

