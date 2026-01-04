Gol di Kean nei minuti di recupero, la Fiorentina batte la Cremonese 1-0

Grazie ad un gol di Kean al 91', la Fiorentina batte 1-0 la Cremonese al Franchi e trova la seconda vittoria del suo campionato

La Fiorentina, con la vittoria odierna, aggancia Pisa e Verona a quota 12, condividendo l'ultima posizione con i toscani e i gialloblù che però hanno due partite in meno.