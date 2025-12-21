Spavento per lo scontro Okoye-Kean, espulso il portiere dell’Udinese

Spavento al Franchi per uno scontro tra l'attaccante della Fiorentina Kean e il portiere dell'Udinese Okoye, che in uscita ha travolto l'avversario rimasto a terra. Alcuni compagni di Kean si sono rivolti preoccupati verso la panchina vedendolo dolorante a terra, ma per fortuna le conseguenze non sono risultate gravi e Kean è rientrato in campo.