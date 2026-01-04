Marelli: “Napoli, secondo gol nasce da un calcio di punizione che non c’è”

A DAZN hanno analizzato alcuni episodi della sfida tra Lazio e Napolivinta dalla squadra di Conte per due a zero. Il secondo gol nasce da un calcio da fermo, un calcio da punizione, che effettivamente non c'è. È quello che sostiene Luca Marelli, esperto arbitrale del canale streaming, che ha spiegato: «La seconda rete nasce da un calcio di punizione che non c'è».
«Noslin tocca il pallone col baccio sinistro, tenta di toglierlo in tutti i modi, è un braccio non punibile. Il braccio è davanti alla figura, se non avesse toccato il pallone la palla sarebbe rotolata sul suo corpo e non c'è nulla di volontario, non aumenta il volume e il calcio di punizione non dovrebbe esserci. Poi il gol è regolare, non ci sono spinte ed è regolare. L'arbitro è comunque incappato in un errore», aggiunge.
