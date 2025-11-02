La Fiorentina perde anche con il Lecce, Pioli rischia l’esonero. Torino-Pisa 2-2

Continua il momento negativo per la Fiorentina che perde 1-0 al Franchi contro il Lecce. Decide il match il gol di Berisha al 23' sul passaggio di Tete Morente.
La Fiorentina resta penultima in classifica con 4 punti, frutto di 4 pareggi e 6 sconfitte nelle prime 10 partite di campionato, con la vittoria che continua a non arrivare. E ora la panchina di Pioli è seriamente a rischio. Vince la sua seconda partita stagionale, invece, il Lecce che sale a 9 punti agganciando il Cagliari.
Nell'altra partita delle 15, invece, finisce 2-2 tra Torino e Pisa: toscani avanti di due gol grazie alla doppietta di Moreo nella prima mezz'ora ma Simeone (42') e Adams al terzo minuto di recupero pareggiano già i conti a fine primo tempo. Il Torino sale a 13 punti, il Pisa invece a 6.
