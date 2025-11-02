La Fiorentina perde anche con il Lecce, Pioli rischia l’esonero. Torino-Pisa 2-2

La Fiorentina resta penultima in classifica con 4 punti, frutto di 4 pareggi e 6 sconfitte nelle prime 10 partite di campionato, con la vittoria che continua a non arrivare. E ora la panchina di Pioli è seriamente a rischio. Vince la sua seconda partita stagionale, invece, il Lecce che sale a 9 punti agganciando il Cagliari.