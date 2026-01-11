FC Inter 1908
Zaniolo si ferma: “Dovrò operarmi al ginocchio”. Avrebbe già saltato Inter-Udinese

L'aggiornamento riportato dal fantasista dell'Udinese che nel prossimo turno di campionato
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

Nicolò Zaniolo sarà out per le prossime due settimane almeno. Lo ha rivelato lui stesso, attraverso un post Instagram. Il motivo? Non soltanto il turno di squalifica che dovrà scontare nel match contro l'Inter del prossimo turno di campionato. Il giocatore bianconero, ex nerazzurro, sarà out per un problema al ginocchio che lo costringerà a sottoporsi ai ferri a stretto giro. Qui le sue parole:

Purtroppo nell’ allenamento prima della partita contro il Torino ho sentito un piccolo fastidio al ginocchio, ho voluto esserci a tutti i costi per aiutare la squadra a conquistare la vittoria. Ora mi devo fermare per un piccolissimo intervento al ginocchio che mi permetterà di tornare ancora più forte nel giro di un paio settimane . Forza Udinese

