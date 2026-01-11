Nicolò Zaniolo sarà out per le prossime due settimane almeno. Lo ha rivelato lui stesso, attraverso un post Instagram. Il motivo? Non soltanto il turno di squalifica che dovrà scontare nel match contro l'Inter del prossimo turno di campionato. Il giocatore bianconero, ex nerazzurro, sarà out per un problema al ginocchio che lo costringerà a sottoporsi ai ferri a stretto giro. Qui le sue parole: