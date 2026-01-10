Zaniolo ammonito contro il Pisa, era diffidato: salterà Udinese-Inter per squalifica

Nicolò Zaniolo salterà Udinese-Inter per squalifica. Il centrocampista dell'Udinese è stato ammonito nel corso del secondo tempo per una gomitata rifilata a Canestrelli.
Zaniolo, tra l'altro, è uscito poco dopo aver subito il cartellino giallo per un problema fisico: al suo posto è entrato Gueye. Da valutare l'entità dell'infortunio ma Zaniolo è uscito zoppicante.
