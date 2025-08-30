FC Inter 1908
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Bologna-Como

Dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma, il Bologna di Vincenzo Italiano riceve il Como nella seconda giornata di campionato
Dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma, il Bologna di Vincenzo Italiano riceve il Como nella seconda giornata di campionato. Ecco le formazioni ufficiali della partita:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro Allenatore: Vincenzo Italiano.

COMO (4-3-3): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Paz, Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Douvikas, Jesus Rodriguez. Allenatore: Cesc Fabregas.

