Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Bologna-Como

Dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma, il Bologna di Vincenzo Italiano riceve il Como nella seconda giornata di campionato. Ecco le formazioni ufficiali della partita:
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro Allenatore: Vincenzo Italiano.
COMO (4-3-3): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Paz, Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Douvikas, Jesus Rodriguez. Allenatore: Cesc Fabregas.
