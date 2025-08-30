Parma, Cuesta: "Oristanio? Aggiunge tanto valore. Sa legare il gioco e..."

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta. Spazio anche a una considerazione su Oristanio, arrivato in Emilia dal Venezia in prestito con diritto di riscatto. Questo il suo pensiero sul giocatore sul quale l'Inter mantiene una percentuale sulla rivendita:
"Oristanio è l'unico acquisto fatto finora, sicuramente è un giocatore che ci può dare tanto tra le linee, sa legare gioco e fare uno contro uno. Ci aggiunge tanto valore, domani sarà a disposizione, vedremo se c'è la possibilità di giocare. Siamo allineati con la società. Ancora rimaniamo uguali nel percorso. Adesso il nostro focus è fare una grande prestazione domani".
