Tutto pronto per Udinese-Roma, match valido per la 23° giornata di Serie A. Una partita importante per i giallorossi che sono stati scavalcati dalla Juventus dopo il 4-1 al Parma.
fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Roma: Malen dal 1′
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Roma: Malen dal 1′
Le formazioni ufficiali di Udinese-Roma, match in programma stasera alle 20.45: le scelte di Runjaic e Gasperini
Ecco le scelte ufficiali di Runjaic e Gasperini per il match di stasera.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Zemura; Atta, Davis. All. Runjaic.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Pellegrini, Soule; Malen. All. Gasperini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA