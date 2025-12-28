Dopo la finale persa in Supercoppa Italiana, il Bologna di Vincenzo Italiano si rituffa in campionato con la sfida del Dall'Ara contro il Sassuolo. Ecco le formazioni ufficiali:
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Bologna-Sassuolo
Dopo la finale persa in Supercoppa Italiana, il Bologna di Vincenzo Italiano si rituffa in campionato con la sfida del Dall'Ara contro il Sassuolo
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Holm, Casale, Lykogiannis, De Silvestri, Tomasevic, Freuler, Ferguson, Sulemana, Odgaard, Dominguez, Castro, Immobile.
SASSUOLO (4-3-3): Muric, Cande, Muharemovic, Idzes, Walukiewicz; Koné, Matic, Thorsvedt; Laurienté, Pinamonti, Volpato. Allenatore: Fabio Grosso. A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Odenthal, Lipani, Pierini, Vranckx, Skjellerup, Iannoni, Fadera, Moro, Cheddira.
