FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Bologna-Sassuolo

serie a

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Bologna-Sassuolo

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Bologna-Sassuolo - immagine 1
Dopo la finale persa in Supercoppa Italiana, il Bologna di Vincenzo Italiano si rituffa in campionato con la sfida del Dall'Ara contro il Sassuolo
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Dopo la finale persa in Supercoppa Italiana, il Bologna di Vincenzo Italiano si rituffa in campionato con la sfida del Dall'Ara contro il Sassuolo. Ecco le formazioni ufficiali:

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Bologna-Sassuolo- immagine 2

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Holm, Casale, Lykogiannis, De Silvestri, Tomasevic, Freuler, Ferguson, Sulemana, Odgaard, Dominguez, Castro, Immobile.

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Bologna-Sassuolo- immagine 3
Getty Images

SASSUOLO (4-3-3): Muric, Cande, Muharemovic, Idzes, Walukiewicz; Koné, Matic, Thorsvedt; Laurienté, Pinamonti, Volpato. Allenatore: Fabio Grosso. A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Odenthal, Lipani, Pierini, Vranckx, Skjellerup, Iannoni, Fadera, Moro, Cheddira.

Leggi anche
Serie A, Cremonese-Napoli 0-2: decisiva la doppietta di Hojlund nel primo tempo
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cremonese-Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA