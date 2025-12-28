FC Inter 1908
Serie A, Cremonese-Napoli 0-2: decisiva la doppietta di Hojlund nel primo tempo

La formazione di Conte vince senza troppi problemi e risponde al Milan, rimanendo così in scia ai rossoneri
Fabio Alampi Redattore 

La diciassettesima giornata di Serie A prosegue con il successo del Napoli sul campo della Cremonese. Pratica archiviata già nel primo tempo, uno 0-2 deciso dalla doppietta di Rasmus Hojlund. La formazione di Conte controlla senza troppi problemi e risponde alla vittoria del Milan contro il Verona, rimanendo così in scia ai rossoneri, momentaneamente a un punto dalla vetta.

