La diciassettesima giornata di Serie A prosegue con il successo del Napoli sul campo della Cremonese. Pratica archiviata già nel primo tempo, uno 0-2 deciso dalla doppietta di Rasmus Hojlund. La formazione di Conte controlla senza troppi problemi e risponde alla vittoria del Milan contro il Verona, rimanendo così in scia ai rossoneri, momentaneamente a un punto dalla vetta.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Serie A, Cremonese-Napoli 0-2: decisiva la doppietta di Hojlund nel primo tempo
serie a
Serie A, Cremonese-Napoli 0-2: decisiva la doppietta di Hojlund nel primo tempo
La formazione di Conte vince senza troppi problemi e risponde al Milan, rimanendo così in scia ai rossoneri
© RIPRODUZIONE RISERVATA