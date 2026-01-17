Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Napoli-Sassuolo

FC Inter 1908
L'Inter vince anche a Udine e, dunque, il Napoli è obbligato a vincere al Maradona contro il Sassuolo per non rischiare di dover dire addio alla lotta scudetto
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'Inter vince anche a Udine e, dunque, il Napoli è obbligato a vincere al Maradona contro il Sassuolo per non rischiare di dover dire addio alla lotta scudetto. Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Vranckx; Fadera, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

