Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Napoli-Sassuolo

L'Inter vince anche a Udine e, dunque, il Napoli è obbligato a vincere al Maradona contro il Sassuolo per non rischiare di dover dire addio alla lotta scudetto. Ecco le formazioni ufficiali:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Vranckx; Fadera, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
