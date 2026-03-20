Focolaio di pertosse nel Sassuolo alla vigilia della partita con la Juve

Un caso è stato diagnosticato e altri cinque con sintomatologia compatibile all'interno del gruppo squadra: giocatori isolati

Focolaio di pertosse nel Sassuolo Calcio. Alla vigilia della partita con la Juve , il club comunica che dopo alcuni accertamenti è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e altri cinque con sintomatologia compatibile all'interno del gruppo squadra.

Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra. I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club. Lo staff medico sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie.