Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Como-Cremonese

Dopo la bella vittoria a Firenze, il Como di Fabregas ospita la Cremonese di Nicola in una sfida che si preannuncia molto vivace ed equilibrata
Marco Macca
Marco Macca 

Dopo la bella vittoria a Firenze, il Como di Fabregas ospita la Cremonese di Nicola in una sfida che si preannuncia molto vivace ed equilibrata. Ecco le formazioni ufficiali:

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Sergi Roberto; Kuhn, Paz, J. Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Grassi, Bondo, Pezzella; Johnsen, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.

