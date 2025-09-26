Inter, come gioca il Cagliari di Pisacane? Il focus su modulo e risultati

Cristian

Inizia il conto alla rovescia per la prossima gara dei nerazzurri: dopo la vittoria in casa contro il Sassuolo, l’Inter torna in campo per la quinta giornata di Serie A dove i nerazzurri affronteranno il Cagliari in trasferta. Il fischio d'inizio è previsto per sabato 27 settembre alle ore 20:45.

Ottimo avvio di stagione per il Cagliari, guidato dal neo allenatore Fabio Pisacane. Dopo quattro giornate di campionato i sardi occupano il settimo posto in classifica con sette punti, frutto di due vittorie e un pareggio. Sono cinque i gol fatti e tre quelli subiti.

La prima di Serie A ha visto il pareggio del Cagliari per 1-1 in casa contro la Fiorentina. Poi ko a Napoli dove ha perso 1-0 e infine le due vittorie nelle ultime due gare: 2-0 contro il Parma e 2-1 sul campo del Lecce.

Percorso positivo anche nelle prime due sfide di Coppa Italia dove ha però faticato nel primo turno vincendo ai rigori contro l'Entella, mentre nella gara giocatasi lo scorso martedì è arrivato un sonoro 4-1 ai danni del Frosinone, nel secondo turno.

Per i sardi la novità di questa stagione è senza dubbio Fabio Pisacane che ha assunto la carica di allenatore della prima squadra, dopo la gavetta con la primavera con cui ha vinto qualche mese fa la Coppa Italia di categoria.

L'allenatore rossoblù adotta come modulo un 4-3-2-1 con cui dovrebbe affrontare i nerazzurri schierando in porta Caprile, poi linea difensiva composta da Palestra, Mina, Luperto e Obert, a centrocampo Deiola, Prati e Adopo e in attacco l'ex nerazzurro Sebastiano Esposito e Folorunsho a supporto di Belotti.