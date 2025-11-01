Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cremonese-Juventus

Luciano Spalletti, dopo l'esonero di Tudor, fa il suo esordio sulla panchina della Juventus nella delicata trasferta sul campo di una Cremonese in ottima forma. Ecco le formazioni ufficiali della partita:
Luciano Spalletti, dopo l'esonero di Tudor, fa il suo esordio sulla panchina della Juventus nella delicata trasferta sul campo della Cremonese
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.
JUVENTUS (4-4-2): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, McKennie; Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Kostic; Openda, Vlahovic. Allenatore: Luciano Spalletti.
