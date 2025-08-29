Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cremonese-Sassuolo

La seconda giornata del campionato di Serie A si apre con quello è sulla carta uno scontro diretto salvezza tra le due neopromosse Cremonese e Sassuolo. Ecco le formazioni ufficiali:
Cremonese (3-5-2): Audero; Bianchetti, Baschirotto, Terracciano; Zerbin, Vandeputte, Bondo, Collocolo, Pezzella; Sanabria, Vazquez. A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, De Luca, Sernicola, Floriani Mussolini, Ceccherini, Payero, Grassi, Lordkipanidze, Folino, Okereke. Allenatore: Davide Nicola.
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Cande, Volpato, Ghion, Pieragnolo, Paz, Romagna, Fadera, Moro, Lipani, Iannoni, Pierini. Allenatore: Fabio Grosso.
